Netanyahu'dan Gazze'ye saldırıların devam etmesine onay

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırıları devam ederken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Savunma Bakanı, Genelkurmay Başkanı, Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı, ISA Başkanı ve MOSSAD Başkanı ile güvenlik toplantısı gerçekleştirdi. Netanyahu, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze'deki hedefleri vurmaya devam etmesi yönünde karar aldığını aktardı.

Netanyahu, “Operasyonel planları onayladığım bir durum değerlendirmesini yeni bitirdim. Kararım, hedeflere saldırmaya devam etmektir. IDF iyi gidiyor. Bugün, başka bir üst düzey komutanı ortadan kaldırdı, bir Hamas deniz birimini vurdu ve diğer hedeflerle birlikte Hamas'ın yer altı tünel ağına saldırmaya devam ediyor” dedi.

Netanyahu, "İsrail'in tüm halkına barış ve güvenlik sağlamak için gereken şekilde hareket etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Gazze'de can kaybı 212'ye yükseldi

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırıları 10 Mayıs'tan bu yana devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail tarafından Gazze Şeridi'ne düzenlenen hava saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 61'i çocuk, 36'sı kadın olmak üzere 212'ye, yaralıların sayısının ise bin 400'e yükseldiği aktarılmıştı.