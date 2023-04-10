Netanyahu'dan geri adım: İsrail Savunma Bakanı Gallant göreve iade edildi



İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail'deki son terör saldırıları ve ulusal güvenlik meseleleri ile ilgili basın toplantısı düzenledi. İsrail'in terör saldırısı altında olduğunu söyleyen Netanyahu, söz konusu saldırılardan bir önceki hükümeti sorumlu tutarak, önceki hükümetin İsrail'in düşmanlarını cesaretlendirdiğini ve zayıflık gösterdiğini iddia etti. Netanyahu, "Önceki hükümet döneminde terör saldırılarının sayısı ikiye katlandı. Önceki hükümet, gaz alanlarını karşılığında hiçbir şey almadan düşmana teslim etti” dedi.

Söz konusu saldırılardan muhalefet lideri eski Başbakan Yair Lapid'i suçlayan Netanyahu, "Aceleci davranmıyorum. Kararlı hareket ediyorum ve her şeyden önce sorumlu davranıyorum. İsrail halkı, size bu gece söylüyorum, bu tehditleri geri çevireceğiz ve düşmanlarımızı yeneceğiz. Bunu geçmişte yaptık ve yine yapacağız. Caydırıcılığı yeniden tesis edeceğiz, bize miras kalan zararları gidereceğiz" dedi.

İsrail Savunma Bakanı Gallant, göreve iade edildi

Netanyahu, 26 Mart'ta tartışmalı yargı reformuna karşı çıkan Savunma Bakanı Yoav Gallant'ı görevden aldığını duyurmasının ardından geri adım atarak, Gallant'ın görevine devam edeceğini açıkladı. Netanyahu, söz konusu kararı protestolar nedeniyle almadığını ifade ederek, İsrail'in güvenliği için yapılan her şey hakkında ayrıntı veremeyeceğini belirtti.

Ulusal Muhafız Teşkilatı

Aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir'e tartışmalı yargı reformunun ertelenmesine destek vermesi halinde söz verilen "Ulusal Muhafız Teşkilatı”na verilen onay hakkında gelen bir soruyu cevaplayan Netanyahu, muhafızların "gerekli" olduğunu, "kimsenin milisleri olmayacağını" ve "sorumlu, düzgün, profesyonel bir güvenlik gücü" olacağını ifade etti.

“Sızlanmayı bırakıp sorumluluk alma zamanı geldi”

Netanyahu'nun açıklamalarına tepki gösteren eski Başbakan Yair Lapid, "Bir basın toplantısı düzenleyip aşırılık yanlısı ve başarısız hükümetinin yol açtığı sorunlar için başkalarını suçlamak yerine (Netanyahu) ve bakanlarının sızlanmayı bırakıp nihayet sorumluluk alma zamanı geldi" dedi.

“Anlaşma Hizbullah'la değil, Lübnan'la yapıldı”

Eski Başbakan Naftali Bennett ise, Netanyahu'nun konuşmasını “liderlik dışı ve utanç verici” olarak nitelendirerek, önceki hükümetin Lübnan ile imzaladığı deniz sınırı ve doğal gaz anlaşmasının İsrail'in caydırıcılığına zarar verdiği yönündeki suçlamasını reddetti. Bennett, "Anlaşma Hizbullah'la değil, Lübnan'la yapıldı ve Hizbullah'ın şu anda yaptığı şeyin bu anlaşmayla hiçbir ilgisi yok. Başkalarını suçlamanın değil, liderlik zamanı” dedi.

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