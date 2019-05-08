Netanyahu'dan İran'ın nükleer kararına tepki: 'İzin vermeyeceğiz'

İran Milli Güvenlik Kurulu, ABD'nin nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilmesine karşılık olarak nükleer anlaşmadaki bazı taahhütlerin askıya alındığını duyurdu. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise İran'ın bu kararına tepki gösterdi. Netanyahu, “İran'ın nükleer programını sürdürme niyetinde olduğunu duydum. İran'ın nükleer silah elde etmesine izin vermeyeceğiz. Bizi öldürmek isteyenlerle savaşmaya devam edeceğiz” dedi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, 4+1 ülkelerine 60 gün süre vererek "Eğer 60 gün içerisinde bir sonuca varamazsak, nükleer antlaşmadaki taahhütlere ilişkin iki yeni karar daha alacağız. Bu kararlar Erak reaktörü ve uranyumun zenginleştirilmesi ile alakalı olacak” ifadelerini kullandı.

Kararın ABD'nin nükleer antlaşmadaki taahhütlerine bağlı kalmamasına bir tepki olarak alındığını söyleyen Ruhani, zenginleştirilmiş uranyum ve ağır su satışını durdurduklarını söyledi.

ABD yönetimi, İran ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 5 daimi üyesi ve Almanya arasında 2015'te imzalanan nükleer anlaşmadan Mayıs 2018'de tek taraflı olarak çekilmişti. ABD, kararının ardından İran'a yönelik yaptırımları yürürlüğe sokmuştu.