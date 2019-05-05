Netanyahu'dan İsrail ordusuna talimat

İsrail'in dün Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda biri bebek 7 Filistinli hayatını kaybetti. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, kabine toplantısı öncesi yaptığı açıklamada Gazze'ye saldırıların devam edeceğini söyledi.

Netanyahu, “Bu sabah orduya Gazze Şeridi'nde yoğun saldırılara devam etmeleri ve Gazze Şeridi çevresindeki birliklerin tank, topçu ve piyade kuvvetleriyle artırılması talimatını verdim” dedi. Netanyahu, İsrail vatandaşlarına da güvenlik düzenlemelerine uymaları çağrısında bulunarak, “Güney halkına barış ve güvenliği sağlamak için çalışıyoruz” dedi.

Muhammed Rabah