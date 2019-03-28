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Netenyahu: 'Gazze'ye büyük bir saldırı düzenlenecek'

Netenyahu: 'Gazze'ye büyük bir saldırı düzenlenecek'
Netenyahu: 'Gazze'ye büyük bir saldırı düzenlenecek'

İsrail Başbakanı Binyamin Netenyahu, Gazze sınırına gelerek bölgeye yeni bir askeri operasyon düzenleneceğini açıkladı.

Netenyahu: 'Gazze’ye büyük bir saldırı düzenlenecek' - Tıkla İzle

İsrail Başbakanı Binyamin Netenyahu, Gazze sınırına ziyaret gerçekleştirdi. Sınırda yaptığı ziyarette askerlerle bir araya gelen Netenyahu, bir dizi açıklamalarda bulundu. Netenyahu, Gazze'ye askeri operasyon düzenleneceğini duyurarak, "Birliklerimize takviye yapılması ve büyük bir saldırıya hazırlanmaları emrini verdim" dedi. İstedikleri zaman operasyon yapabilecek kapasitelerinin olduğunu vurgulayan Netenyahu, "Bütün İsrailliler bilmelidir ki, büyük bir saldırıya girmemiz gerekiyorsa, diğer bütün seçenekleri tüketince, gireriz" ifadesini kullandı.

İsrail Savunma Bakanlığı da Gazze sınırına askeri yığınağın yapıldığına dair görüntüler yayınladı. Yayınlanan sevkiyat görüntülerinde, çok sayıda askeri araç, buldozer, savaş uçağı, İHA ve hava ambulansı görüldü. Bakanlık operasyon öncesi olası senaryoların gözden geçirilerek tatbikat yapıldığını açıkladı.  

Muhammed Rabah

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