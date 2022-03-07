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Netflix, Rusya'daki hizmetlerini askıya alıyor

Netflix, Rusya'daki hizmetlerini askıya alıyor
Netflix, Rusya'daki hizmetlerini askıya alıyor

ABD merkezli medya hizmet sağlayıcı ve yapım şirketi Netflix, Ukrayna'ya düzenlediği saldırılar nedeniyle Rusya'daki hizmetlerini askıya alacağını duyurdu.

Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği saldırıların ardından ABD'nin California eyaleti merkezli teknoloji, medya hizmet sağlayıcı ve yapım şirketi Netflix'ten, Rusya'daki hizmetlerini askıya alma kararı geldi. Netflix tarafından yapılan açıklamada, Rusya'da akışlı video yayın hizmetlerini satma ve sağlama hizmetlerinin askıya alınacağı kaydedildi. Şirket yaptığı açıklamada, "Mevcut koşullar göz önüne alındığında, Rusya'daki hizmetimizi askıya almaya karar verdik" ifadelerini kullandı. Netflix, mevcut abone hesaplarına ne olacağını veya bu konunun ne zaman yeniden değerlendireceğini ise belirtmedi.

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