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Network uzmanı gencin unuttuğu sırt çantası, polisi alarma geçirdi

Network uzmanı gencin unuttuğu sırt çantası, polisi alarma geçirdi
Network uzmanı gencin unuttuğu sırt çantası, polisi alarma geçirdi

Antalya’da network uzmanı gencin köpek gezdirirken bankta unuttuğu sırt çantası, polisi alarma geçirdi. Genç adam, içerisinde cüzdan, laptop ve çalıştığı şirkete ait verilerin bulunduğu çantasını bomba imha ekibi patlatmadan son anda geriye alabildi.

Olay, Muratpaşa ilçesine bağlı Deniz Mahallesi Yavuzözcan Park'ında dün akşam 22.15 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ailesiyle birlikte dışarıya köpeğini gezdirmeye çıkan Network Uzmanı İbrahim Özdağ (32), Yavuz Özcan Parkı'na geldiklerinde sırtındaki çantayı çıkarttıktan sonra bir banka oturarak dinlenmek istedi. Bir süre sonra arkadaşından gelen telefonla banktan kalkan Özdağ, çantasını unutarak ailesiyle birlikte oradan ayrıldı. Çevredeki bir vatandaşın bank üzerinde sırt çantası olduğu ihbarı üzerine parka çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin ilk incelemesinde şüpheli görülen çanta için bomba imha uzmanı çağrıldı. Bu sırada çantasını unuttuğunu fark eden Özdağ, koşarak parka geldi.

Çantasının etrafında toplanan polisleri görünce neye uğradığını şaşıran genç adam, ekiplere çantasının kendisine ait olduğunu söyledi. Bunun üzerine ekipler tarafından ifadesi alınan Özdağ'a, sırt çantasını geri verildi. 

"Patlatacaklardı çantayı"

İçerisinde değerli eşyaların bulunduğunu belirten İbrahim Özdağ, “Köpek gezdiriyorduk. Sonra buraya oturdum. Daha sonra telefon gelince, çantayı unuttum. Laptop, cüzdan, kablo falan vardı. Daha sonra aklıma çantam geldi. Buraya koşturunca polisler baya bir yoğunlaşmıştı. Kötü bir şey olmadı, zamanında yetiştik. Yoksa patlatacaklardı çantayı” dedi.  

Suat Metin

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