Nevruz kutlamasında yasadışı slogan atan 224 kişi yakalandı

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Fatih ilçemiz Yenikapı Miting Alanı'nda, bugün HDP İl Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Nevruz Kutlaması' açık hava toplantısı sırasında; alana yasadışı pankart ve flama sokmaya çalışan, yasadışı slogan atarak taşkınlık çıkaran 224 şahıs hakkında güvenlik güçlerimizce yakalama işlemi uygulanmıştır. Konuyla ilgili tahkikat devam etmektedir” denildi.

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