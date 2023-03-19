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Nevruz kutlamasında yasadışı slogan atan 224 kişi yakalandı

Nevruz kutlamasında yasadışı slogan atan 224 kişi yakalandı
Nevruz kutlamasında yasadışı slogan atan 224 kişi yakalandı

İstanbul Valiliği, HDP İl Başkanlığı tarafından düzenlenen Nevruz kutlamasında alana yasadışı pankart ve flama sokmaya çalışan, yasadışı slogan atarak taşkınlık çıkaran 224 kişinin yakalandığını açıkladı.

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Fatih ilçemiz Yenikapı Miting Alanı'nda, bugün HDP İl Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Nevruz Kutlaması' açık hava toplantısı sırasında; alana yasadışı pankart ve flama sokmaya çalışan, yasadışı slogan atarak taşkınlık çıkaran 224 şahıs hakkında güvenlik güçlerimizce yakalama işlemi uygulanmıştır. Konuyla ilgili tahkikat devam etmektedir” denildi.

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