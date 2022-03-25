'Nevruz Mitingi' sonrası terör operasyonu: 45 gözaltı

İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğünce koordineli olarak yapılan çalışmalar kapsamında, 20 Mart Pazar günü 12.00-18.00 saatleri arasında Konak ilçesi Gündoğdu Meydanı'nda gerçekleştirilen “Nevruz Mitingi”nde PKK/KCK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterini açarak yasa dışı slogan atıp örgütsel marşlar söyleyerek PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütü propagandasını

yaptığı tespit edilen 59 şüphelinin yakalanmasına yönelik, İzmir merkezi ve ilçelerinde bugün saat 06.00 sıralarında eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 45 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.