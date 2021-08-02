İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Nevşehir Fırıncılar Odası: 'Aşı olmayan işçilerimizi çalıştırmayacağız'

Nevşehir Fırıncılar Odası: 'Aşı olmayan işçilerimizi çalıştırmayacağız'
Nevşehir Fırıncılar Odası: 'Aşı olmayan işçilerimizi çalıştırmayacağız'

Nevşehir Fırıncılar Odası Başkanı Mustafa Dipici, korona virüs ile mücadele kapsamında aşı olmayan işçileri fırınlarda çalıştırmayacaklarını açıkladı.

Korona virüs ile mücadele kapsamında tüm Türkiye'de aşı seferberliği yapılırken Nevşehir Fırıncılar Odası da aşı olmayan işçilerin fırınlarda çalıştırılmayacağını açıkladı. Fırıncılar Odası Başkanı Mustafa Dipici açıklamasında, “Fırın, pastane, unlu mamuller üreten işyerlerinde aşısız işçi çalıştıranlara çok ağır ceza keseceğiz Odamız üyelerini uyarıyor, aşısı olmayan işçileri aşı olun. Denetimlere başlıyoruz. Aşı olmayan işçilerimizi çalıştırmayacağız. Halkımız rahat olsun" dedi.

Coşkun Sağlamdin

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.