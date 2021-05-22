Nevşehir-İstanbul uçağı iptal edildi, yolcular havalimanında mahsur kaldı

THY'nin 21 Mayıs akşamında İstanbul-Nevşehir seferini yapan uçak Kapadokya Havalimanı'na aşırı rüzgar nedeniyle inemediği için Kayseri Havalimanı'na iniş yaptı. Saat 20.30'da Nevşehir'den İstanbul'a yolculuk yapacak olan yolculara da uçak seferlerinin iptal edildiği açıklandı. Uçak seferinin iptal edilmesinin ardından Kapadokya'da defileye katılan mankenler servisle Kayseri'ye götürülürken diğer yolcuların yaklaşık 5 saat havalimanında mahsur kalması onları isyan ettirdi.

Nevşehir-İstanbul yolcu uçağının iptal edilmesinin ardından THY'ye ait hiçbir yetkilinin kendileri ile ilgilenmediklerini savunan yolcular, kendi imkanlarıyla Nevşehir'de otellere gitmek için araç ayarladıklarını belirtti.

Coşkun Sağlamdin

