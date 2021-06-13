Nevşehir'de 30 yaşındaki genç evinde ölü bulundu

Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar Kasabasında meydana gelen olayda, E. Eryılmaz ‘dan bir süre haber alamayan yakınları eve girdiklerinde E. Eryılmaz'ı yerde cansız bir şekilde yattığını görmesi üzerine durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

İddialara göre olay yerine gelen sağlık ekipleri E. Eryılmaz'ın evde bulunan tüpün açık olduğunu tüpten sızan gaz ile hayatını kaybettiği belirledi. E. Eryılmaz'ın cansız bedeni Cumhuriyet savcısının ve jandarmanın incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Ürgüp Devlet hastanesi morguna kaldırıldı.

E. Eryılmaz'ın bekar ve balon pilotu olduğu öğrenildi.

Şerif Taşar

