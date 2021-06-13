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Nevşehir'de 30 yaşındaki genç evinde ölü bulundu

Nevşehir'de 30 yaşındaki genç evinde ölü bulundu
Nevşehir'de 30 yaşındaki genç evinde ölü bulundu

Nevşehir’in Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar kasabasında 30 yaşındaki genç evinde ölü olarak bulundu.

Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar Kasabasında meydana gelen olayda, E. Eryılmaz ‘dan bir süre haber alamayan yakınları eve girdiklerinde E. Eryılmaz'ı yerde cansız bir şekilde yattığını görmesi üzerine durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

İddialara göre olay yerine gelen sağlık ekipleri E. Eryılmaz'ın evde bulunan tüpün açık olduğunu tüpten sızan gaz ile hayatını kaybettiği belirledi. E. Eryılmaz'ın cansız bedeni Cumhuriyet savcısının ve jandarmanın incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Ürgüp Devlet hastanesi morguna kaldırıldı.
E. Eryılmaz'ın bekar ve balon pilotu olduğu öğrenildi.

Şerif Taşar
 

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