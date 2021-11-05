Nevşehir'de duvar çöktü: 8 yaralı

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Şahinefendi köyünde meydana gelen olayda, bir patates deposunun bahçe duvarı çöktü. Bu sırada duvarın önünde mesaiye başlamayı bekleyen 8 işçi çöken duvardan düşen taş parçaları ile yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve ambulans sevk edildi. Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yaralı 8 işçi ambulanslar ile hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanede tedavi altına alınan ve olayı anlatan bir işçi, işe başlamak için kamyonun gelmesini beklediklerini, o sırada duvarın üzerlerine çöktüğünü belirtti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Asım Çapacı

