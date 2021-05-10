Nevşehir'de Filistin'e destek gösterisi

Milli İrade Platformu tarafından düzenlenen protestoya vatandaşlar ellerinde Türk ve Filistin bayrakları ile katıldı. 2000 Evler Mahallesi'nde Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan gösteride Milli İrade Platformu adına bir açıklama yapan Mustafa Çiftç, “Ziyanda olan bu asırda başta ABD olmak üzere sistemin egemenleri ve maalesef onların kurguladığı sistemin oluşturduğu kirli düzeni görmezden gelenler, terörist İsrail'in kanlı stratejisinin küresel ölçekte desteklenmesine sebep olmaktadır. Kirli medya düzeniyle, artık her neresinden bakarsanız bakın adaleti değil güçlünün kanlı düzenini perdelemekten başka işlevi olmayan uluslararası hukukuyla bu sistem, bu düzen kanı ve terörü desteklemektedir. Onun için terörist İsrail bu kadar fütursuz, bu kadar hayasız davranmaktadır. Onun için İsrail, kan ve vahşetle şekillendirdiği işgal stratejisini devam ettirmektedir. Tam da bu yüzden herkes sussa da Filistin'de, Kudüs'te bizim canımız ciğerimiz dediğimiz kardeşlerimize karşı sürdürülen terör politikalarına karşı haykırmaya, bu kirli düzenin üzerini örtmeye çalıştığı hakikati yılmadan usanmadan hatırlatmaya ve gerçekleri yüzlülerin yüzlerine çarpmaya devam edeceğiz. Nasıl ki orada kardeşlerimiz direniyor. Biz de burada direnmeye devam edeceğiz bu kör düzene karşı. Yılmayacağız. Usanmayacağız. Orada insanlığın haremine yapılan saldırılara karşı direnen yiğitlerin sesi olacağız, sözü olacağız, bu küresel kirli stratejiye karşı biz de burada direneceğiz. Kardeşlerim, İsrail bir yalan üzerine kurulmuştur. Siyonist rejimin oluşturduğu bu yalan düzeni elbette yenilecek, bunu imanımız kadar biliyoruz. Kimileri, gücün oluşturduğu anaforda bunu göremeyebilir, pusabilir. Fakat biz zulmün abad olmayacağına iman etmişiz. Filistin'de teknolojiye sırtını dayamış küresel ebrehenin fillerine karşı taşla, sapanla direnen ebabillerin galip geleceğini göreceğiz hep birlikte. Ne var ki terörist İsrail'in oluşturduğu kanlı politikalara karşı kulaklarını tıkayıp, başını kuma gömenlerin büyük bir hüsrana uğrayacaklarını da hatırlatmak isteriz. Biz biliyoruz ki İsrail, asırlara sari getto kültürüyle o bölgede hep düşman üreterek var olmaktadır. Evet, İsrail korkularının esiridir” diye konuştu.

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Basın açıklaması sonrası yüzlerce araçla şehir turu atan vatandaşlar olaysız dağıldı.

Coşkun Sağlamdin

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