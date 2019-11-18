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Nevşehir'de hareketli dakikalar: 4 kişi yakalandı

Nevşehir'de hareketli dakikalar: 4 kişi yakalandı
Nevşehir'de hareketli dakikalar: 4 kişi yakalandı

Nevşehir’de polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan otomobil sürücüsü ve araçta bulunan 3 kişi uzun süren kovalamacının ardından yakalanarak gözaltına alındı.

Alınan bilgilere göre, Ürgüp'ten Nevşehir'e gelmekte olan 54 PE 772 plakalı otomobili polis durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan otomobil sürücüsü ve içerisinde bulunan 3 kişi polis ekiplerinden kaçtı. Araç içerisinde bulunan tüfekle polise de ateş açtıkları öğrenilen şahıslar polis ekiplerinin ile uzun süren kovalamaca sonrasında Nevşehir Güzelyurt Mahallesi 202. Sokak'ta yakalandı. Otomobilden inerek kaçmaya çalışan şüpheliler polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar polise direnirken kendilerini görüntülemek isteyen gazetecilere ise çekim yapmamalarını söyleyerek hakaretler etti. Polis ekiplerince gözaltına alınan 4 şüpheli polis arabalarına bindirilerek karakola götürüldü.

Olay yerine çok sayıda polis sevk edilirken ekipler tarafından otomobil içerisinde ve çevrede arama yapıldı. Otomobil içerisinde ise şoför koltuğunda tüfek olması dikkatlerden kaçmadı.

Coşkun Sağlamdin
 

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