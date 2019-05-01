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Nevşehir'de limon deposunda yangın çıktı

Nevşehir'de limon deposunda yangın çıktı
Nevşehir'de limon deposunda yangın çıktı

Nevşehir’in merkez ilçeye bağlı Kavak beldesinde bulunan bir limon deposunda çıkan yangın sonrasında 30 bin sandık limon ve portakalın telef olduğu öğrenildi.

Nevşehir'in merkez ilçeye bağlı Kavak beldesinde bulunan bir limon deposunda akşam saatlerinde yangın çıktı. Olay yerine Nevşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve Ürgüp Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edilirken yangın söndürme çalışmaları yaklaşık 4 saat devam etti. Yangın söndürmeye çalışan itfaiye ekipleri depoya giremeyince yangını deponun bacalarından söndürmeye çalışırken depo sahibi olduğu öğrenilen Birol Taşkın'ın dumanlarla kaplı depoya hiçbir tedbir almadan girmeye çalışması ise dikkatlerden kaçmadı. Yaklaşık 4 saat boyunca yapılan çalışmaların ardından limon deposunda çıkan yangın söndürülürken sonrasında 30 bin sandık limon ve portakalın telef olduğu öğrenildi.  

Coşkun Sağlamdin
 

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