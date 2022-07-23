Nevşehir’de trafik kazası sonrası sözlü tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

2000 Evler Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi Medaş Kavşağındaki kırmızı ışıkta iki otomobil kaza yaptı. 50 ABE 246 plakalı Mercedes marka otomobil önündeki 34 DBK 768 plakalı Skoda marka otomobile arkadan çarptı. Kaza sonrası araçlarda maddi hasar meydana geldi. Taraflar önce sözlü tartışmaya başladı. Daha sonra kavgaya etmeye başladı. Kazayı ve tartışmayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda polis ekipleri sevk edildi

Kaza yapan araçlardan birinin sürücüsü olduğu tahmin edilen bir vatandaş belindeki silaha davrandı. Polisin uyarılarına rağmen havaya bir el ateş eden sürücü polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polis ekipleri olayda kullanılan silaha da el koydu. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Asım Çapacı

