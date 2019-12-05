Nevşehir'e mevsimin ilk karı yağdı. Gece başlayan karla karışık yağmur, sabahın ilk saatlerinde yerini kara bıraktı. Güne kar yağışı ile başlayan vatandaşlar ise zaman zaman zor anlar yaşadı. Kar yağışının başlamasıyla birlikte Nevşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri yaya kaldırımlarında sabahın ilk ışıklarıyla kar küreme çalışması yaparken, bazı esnaflar da iş yerlerinin önlerini temizledi.

Kar yağışının gelmesiyle mutlu olduklarını ifade eden Göktan Akın, "Uzun zamandır kar yağışını bekliyorduk. Bu sabah saatlerinde başlayan kar yağışı umarım devam eder. Biz kara hazırlıklıyız" dedi.

Nevşehir'de gece saatlerinde başlayan kar yağışının gün boyu devam etmesi bekleniyor.

Belediye ekipleri çalışmalarına başladı

Nevşehir'de gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışının ardından, belediye ekipleri vatandaşların yoğun olarak kullandıkları güzergâhlardaki kaldırım ve yolları temizledi.

Nevşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan karla mücadele ekipleri, mevsimin ilk kar yağışının başlaması ile birlikte çalışmalarına başladı. Kış mevsiminde şehir içerisinde hem araçların hem de yayaların ulaşımda sıkıntı yaşamamaları için günler öncesinden hazırlıklarını tamamlayan ve her türlü tedbiri alan belediye ekipleri, gece saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan yağışın ardından sabah erken saatlerde çalışmalarına başladı.

İl merkezindeki cadde ve yollardan başlatılan kar temizleme çalışmaları ile birlikte vatandaşların yoğun olarak kullandıkları güzergâhlardaki kaldırım ve yolları temizlenirken tehlike oluşturan yollar tuzlandı.

Coşkun Sağlamdin