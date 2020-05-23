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Nevşehir'in bu beldesinde koronavirüs vakası yaşanmadı

Nevşehir'in bu beldesinde koronavirüs vakası yaşanmadı
Nevşehir'in bu beldesinde koronavirüs vakası yaşanmadı

Nevşehir’in Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar beldesinde bugüne kadar korona virüs vakası yaşanmadı.

 Türkiye'de korona virüs ile mücadele kapsamında alınan tedbirlere harfiyen uyan Ortasahir belde sakinlerinin kurallara uyması ve Ortahisar Belediyesinin çalışmaları sonrasında belde de bugüne kadar hiç korona virüs vakası yaşanmadı. Ortahisar Belediye Başkanı Mustafa Ateş yaptığı açıklamada; "Beldemizde korona virüs vakasının yaşanmaması bizim için gurur verici bir durumdur" dedi. Ateş; “Kasabamızda bugüne kadar hiçbir korona virüs vakasına rastlanmamıştır. Bizimi için gurur verici bir durumdur. Biz de belediye olarak her 14 günde bir özellikle umumi alanları tamamen dezenfekte ediyoruz ve hijyen çalışması yapıyoruz. Bunun hediyesini de almış bulunuyoruz. Vatandaşlar bu konuda duyarlı. Birçok vatandaşımız kuralları harfiyen yerine getirmektedir. Korona virüs ile mücadelede halkımız bize yardımcı oluyor” dedi.

Coşkun Sağlamdin
 

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