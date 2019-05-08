İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Nevzine Nasıl Yapılır, Nevzine Tarifi

Nevzine Nasıl Yapılır, Nevzine Tarifi
Nevzine Nasıl Yapılır, Nevzine Tarifi

Nevzine tarifi haberimizde.

Malzemesi 

1 paket margarin 
5 su bardağı un 
1,5 su bardağı ceviz 
3 çorba kaşığı tahin 
3 yemek kaşığı yoğurt 
1 yemek kaşığı su 
1 çay kaşığı karbonat

Şerbeti için:
750 gram toz şeker 
3 su bardağı su 
Çeyrek limon suyu

Hazırlanışı

Önce fırın tepsisinin içinde margarini eritin. Un, tahin, ceviz içi, yoğurt, su ve karbonatı katıp sert bir hamuru yoğurun. Bu hamuru yağlanmış tepsiye yayın. Baklava biçiminde bir bıçak yardımıyla kesin. 200 derecede kızgın fırında tatlının üstü kızarıncaya kadar tahminen yarım saat pişirin. Şeker ve suyu karıştırıp ayrı bir tencerede yarım saat kadar kaynatın. Ocaktan indirip limon suyunu üzerine dökün. Soğumaya bırakın. Şerbet soğuyunca fırından çıkarttığınız tatlının üzerine şerbeti gezdirerek dökün. Servise sunun.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.