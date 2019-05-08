Nevzine Nasıl Yapılır, Nevzine Tarifi

Malzemesi



1 paket margarin

5 su bardağı un

1,5 su bardağı ceviz

3 çorba kaşığı tahin

3 yemek kaşığı yoğurt

1 yemek kaşığı su

1 çay kaşığı karbonat

Şerbeti için:

750 gram toz şeker

3 su bardağı su

Çeyrek limon suyu

Hazırlanışı



Önce fırın tepsisinin içinde margarini eritin. Un, tahin, ceviz içi, yoğurt, su ve karbonatı katıp sert bir hamuru yoğurun. Bu hamuru yağlanmış tepsiye yayın. Baklava biçiminde bir bıçak yardımıyla kesin. 200 derecede kızgın fırında tatlının üstü kızarıncaya kadar tahminen yarım saat pişirin. Şeker ve suyu karıştırıp ayrı bir tencerede yarım saat kadar kaynatın. Ocaktan indirip limon suyunu üzerine dökün. Soğumaya bırakın. Şerbet soğuyunca fırından çıkarttığınız tatlının üzerine şerbeti gezdirerek dökün. Servise sunun.