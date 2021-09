New Jersey'deki sel sırasında bir evde patlama meydana geldi

ABD'de Ida Kasırgası'nın etkili olduğu New York, New Jersey ve Pennsylvania'da şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sel felaketinde şu ana kadar 14 kişi hayatını kaybetti. New Jersey'deki meydana gelen sel felaketi sırasında ise bir evde patlama meydana geldi. Polis tarafından yapılan açıklamada, Rahway kasabasında bulunan evin patlama sırasında boş olduğu ve ev sakinlerinin patlamadan 4 saat önce sel nedeniyle evden tahliye edildikleri ifade edildi.

ABD basınında yer alan haberlerde, patlama sırasında evin yanından geçen bir kişinin hafif şekilde yaralandığı aktarılırken, çevredeki birçok evde ise hasar meydana geldiği ifade edildi.

Söz konusu evde meydana gelen patlamanın nedeni henüz bilinmezken, patlama anı ise yolun karşısında bulunan başka bir evin kapı kamerası tarafından anbean kaydedildi.