New Well Professional Makeup Azerbaycan Şubesi açıldı!

Son dönemlerde adından sıklıkla söz ettiren ve profesyonel kozmetik ürünleriyle dikkatleri üzerine çeken New Well, yeni şubeleri ile “her zaman ulaşılabilir” olmaya devam ediyor. Marka, kısa bir süre önce Avrupa ve Arap ülkeleri için faaliyete geçeceğini duyurmuştu. Bu anlamda ilk adım Azerbaycan ile atıldı. Tüm Dünya'ya yayılma hedefi ile yolan çıkan New Well, kısa bir süre sonra da Paris şubesinin açılışını yapacağını belirtti.

Kozmetik sektörünü Dünya'da en iyi şekilde temsil eden ve gün geçtikçe daha büyük kitlelere hitap eden başarılı marka, ürün seçenekleri ve kalite standartları ile büyük rağbet görüyor. Uygun fiyatlı profesyonel kozmetik ürünlerini tüm kadınlar için ulaşılabilir kılan ve kişisel bakım bilincini arttıran New Well, AR-GE ekibi ile ürettiği tüm ürünleri belirli analizlere tabi tutuyor. Uygunluk oranlarının test aşaması gerçekleştirildikten sonra ürünler güvenle satışa sunuluyor.

Global Ekonomiye Değer Katarak Profesyonel Ürünler Ulaşılabilir Seçenekler İle Sunuluyor!

Kozmetik pazarının her noktasında bulunan ve global ekonomiye değer kazandırma hedefi ile yola çıkan kozmetik markası makyaj, cilt bakımı, saç bakımı, makyaj aksesuarları, tırnak bakımı gibi birçok farklı kategoride ürün gamına sahip. Marka, ürün içeriğinden ambalaj kalitesine kadar tüm süreci titizlik ile ele alıyor. Modern ürün tasarımları ve yüksek pigment seçenekleri bu noktada kadınlar için vazgeçilmez bir seçenek haline geliyor. Başarılı marka, her personeli için özel bir eğitim süreci aktif ediyor. Böylece her personel, gerekli eğitimlerden geçerek tüketicilere bilinçli destek sağlıyor.

Make-up artistlerin de severek kullandığı New Well kozmetik ürünlerini incelemek ve markanın faaliyetlerini takip etmek için newwell.com.tr web adresini ziyaret edebilirsiniz.