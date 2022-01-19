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New York Belediye Başkanı Adams, Türk esnaftan alışveriş yaptı

New York Belediye Başkanı Adams, Türk esnaftan alışveriş yaptı
New York Belediye Başkanı Adams, Türk esnaftan alışveriş yaptı

New York Belediye Başkanı Eric Adams sosyal medya hesabında, Türk esnaftan alışveriş yaptığı anları paylaştı.

New York Belediye Başkanı Adams, Türk esnaftan alışveriş yaptı - Tıkla İzle

ABD'nin New York Belediye Başkanı Eric Adams, sosyal medya hesabından paylaştığı bir video ile dikkat çekti. Akşam saatlerinde alışverişe çıktığı anları kaydeden Adams, meyve ve sebze satın almak için bir Türk esnafı seçti. Alışverişe çıktığında bulunduğu bölgedeki tezgahların geç saatlere kadar açık olduğunu ve sıkı çalıştıklarını söyleyen Adams, küçük işletmelere destek verdiğini de vurguladı. Adams'ın o anları kaydettiği esnada başkana selam vererek esnafla konuşan bir Türk ise, “Belediye Başkanı bu abi, biliyorsun değil mi? Brooklyn Belediye Başkanıydı, şimdi New York Belediye Başkanı” sözleri ile gülümsetti.

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