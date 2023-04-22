İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

New York Knicks, Cleveland Cavaliers'a karşı 2-1 öne geçti

New York Knicks, Cleveland Cavaliers'a karşı 2-1 öne geçti
New York Knicks, Cleveland Cavaliers'a karşı 2-1 öne geçti

NBA'de New York Knicks play-off ilk turu 3. maçında evinde karşılaştığı milli basketbolcu Cedi Osman'ın takımı Cleveland Cavaliers'ı 99-79 mağlup ederek seride 2-1 öne geçti.

NBA'de play-off ilk turunda heyecan 3 maçla devam etti. Milli basketbolcu Cedi Osman'ın formasını giydiği Cleveland Cavaliers, Madison Square Garden'da karşı karşıya geldiği New York Knicks'e 99-79'luk skorla mağlup oldu. Seride 2-1 öne geçen New York'ta Jalen Brunson 21 sayı, 6 asist, RJ Barrett 19 sayı, 8 ribaund ve Josh Hart 13 sayı, 6 ribaund ile mücadele ederek galibiyeti getirdi. Cleveland'da ise Donovan Mitchell 22 sayı, 7 ribaund ve Caris LeVert da 17 sayı 4 ribaund ile takımına katkıda bulundu. Cedi Osman 16 dakika parkede kaldığı müsabakada sayı üretemezken, 2 ribaund, 1 top çalışma ile oynadı.
NBA'de günün topu sonuçları şöyle:

Doğu Konferansı
Atlanta Hawks: 130 - Boston Celtics: 122 (1-2)
New York Knicks: 99 - Cleveland Cavaliers: 79 (2-1)

Batı Konferansı
Minnesota Timberwolves: 111 - Denver Nuggets: 120 (0-3)

Oğuzhan Ort

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.