New York Metropolitan Operası'nda sezonun son operası için perdeler açılıyor

Opera dünyasının en sevilen eserleri ve Met Opera'nın en iddialı performansları'nı ağırlayan Akmerkez CinemaPink, Dialogues des Carmélites ile sezonu kapatıyor. Yapılan bilgilendirmede; New York Metropolitan Opera tarafından sahneye konan Dialogues des Carmélites, canlı yayın gösterimiyle 11 Mayıs Cumartesi sergilenecek.

Fransız bestekar ve piyanist Francis Poulenc'in ilk olarak 1957 yılında Milano'da dünya prömiyerini yapan eseri, o günden bu yana popülaritesini koruyor. 3 perdeyle sergilenen eser, Fransız Devrimi sırasında çıkan terör ortamında devrimci hükümet tarafından yürürlüğe konulan rahiplerin sivil hakları yasasına itaat etmemeleri sonucu giyotinle idam edilen ve idama gönüllü olarak giden bir grup rahibeyi konu alıyor.