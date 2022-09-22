New York Times'tan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi başarısına övgü

ABD'nin önde gelen gazetelerinden New York Times'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurul toplantılarında yaptığı konuşmanın değerlendirildiği bir haber yayımlandı. Haberde, BM Genel Kurul görüşmelerinin ilk günü konuşma yapan liderler arasında en çok dikkat çeken isimlerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron olduğuna işaret edilerek iki liderin Rusya-Ukrayna krizinin çözümüne yönelik çabaları masaya yatırıldı.



iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.