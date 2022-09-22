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New York Times'tan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi başarısına övgü

New York Times'tan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi başarısına övgü
New York Times'tan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi başarısına övgü

ABD merkezli New York Times (NYT) gazetesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya-Ukrayna krizinde oynadığı rolden övgüyle söz edildi. Erdoğan'ın savaş boyunca Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile olan yakın ilişkisini koruyarak savaşın küresel etkilerini hafifletmeye çalıştığı vurgulandı.

ABD'nin önde gelen gazetelerinden New York Times'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurul toplantılarında yaptığı konuşmanın değerlendirildiği bir haber yayımlandı. Haberde, BM Genel Kurul görüşmelerinin ilk günü konuşma yapan liderler arasında en çok dikkat çeken isimlerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron olduğuna işaret edilerek iki liderin Rusya-Ukrayna krizinin çözümüne yönelik çabaları masaya yatırıldı.
 

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