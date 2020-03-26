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New York'ta 40 bin emekli sağlıkçı göreve geri döndü

New York'ta 40 bin emekli sağlıkçı göreve geri döndü
New York'ta 40 bin emekli sağlıkçı göreve geri döndü

ABD’de korona virüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen New York eyaletindeki 40 bin emekli sağlık personeli göreve döndü.

ABD'nin korona virüs salgınından en çok etkilenen New York eyaletindeki 40 bin emekli sağlık personeli yeniden görevlendirildi. New York Valisi Andrew Cuomo'nun çağrısına cevap veren doktor, hemşire ve diğer sağlık görevlilerinden oluşan personelin kurulacak hastanelerde görev alacağı bildirildi. Cuomo ayrıca, 6 binden fazla psikoloğun da ücretsiz sağlık hizmeti vermesi için görev yapacağını söyledi.

New York City sokakları araç trafiğine kapatılacak

New York Valisi Cuomo, korona virüs salgının en fazla görüldüğü Manhatten, Broklyn, Bronks, Queens ve Staten Island'da sokakların araç trafiğine kapatılarak sadece yayaların kullanımına açık olacağını belirtti. Cuomo, salgının yayılmasını yavaşlatmak için yoğun çaba harcadıklarını ve bir nebze olsun bunu başardıklarını ifade etti.
New York'ta eyaletinde vaka sayısı 33 bin 33'e ölü sayısı ise 366'ya yükselirken, ABD genelinde salgında hayatını kaybedenlerin sayısı toplam bin 42'ye, toplam vaka sayısı 69 bin 144'e ulaştı.

Candemir Sarı
 

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