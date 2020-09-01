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New York'ta Anadolu okuma evi yeniden faaliyette

New York'ta Anadolu okuma evi yeniden faaliyette
New York'ta Anadolu okuma evi yeniden faaliyette

ABD’nin New York eyaletinin Long Island bölgesinde bulunan Anadolu Okuma Evi, kademeli olarak kapılarını kitapseverlere açıyor.

Yurt Dışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı tarafından 2 yıl önce New York eyaletinin Long Island bölgesinde bulunan Mevlana Camisi bünyesinde hizmet vermeye başlayan Anadolu Okuma Evi, korona virüs salgını sebebiyle kapalı tutuluyordu. Anadolu Okuma Evi'nin salgın nedeniyle yalnızca kitap temini sunması gençler tarafından da ilgiyle karşılandı. Haftanın her günü Anadolu Okuma Evi'ne randevu alarak gelen okuyucular kitapları okuduktan sonra yine randevu teslim ediyor.

Konu ile ilgili açıklama yapan Mevlana Cami Dernek Başkanı İhsan Cebeci, “Pandemi sürecinde, talep olmasına rağmen bizler tedbir olarak kütüphane hizmetine ara vermiştik. Ancak bu aşamada gelen talepleri de dikkate alarak böyle bir uygulamayı başlatmak zorunda kaldık. ilerleyen zamanlarda duruma göre hareket edip kütüphanemizin hizmet aşaması hakkında ilgilileri bilgilendireceğiz” dedi.

Anadolu okuma evinde YTB tarafından seçilmiş, klasik, aktüel ve çocuk kitapları olmak üzere seçkin bin Türkçe kitap bulunuyor.

Candemir Sarı
 

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