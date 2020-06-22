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New York'ta arabasını yıkayan adama silahlı saldırı

New York'ta arabasını yıkayan adama silahlı saldırı
New York'ta arabasını yıkayan adama silahlı saldırı

ABD’nin New York kentinde arabasını yıkayan adama silahlı saldırı yapıldı.

New York’ta arabasını yıkayan adama silahlı saldırı - Tıkla İzle

ABD'nin New York kentindeki 75. Bölge'de bulunan Milford Caddesi'nde 1 kişi arabasını yıkadığı sırada silahlı saldırıya uğradı. Saldırgan, saldırının ardından olay yerinden koşarak, uzaklaştı. New York Polis Departmanı Detektifi Rodney Harrison, saldırının güvenlik kamerası görüntülerini sosyal medya hesabında paylaştı. Rodney, “Polis ekipleri gelen silahla vurulma çağrısına cevap verdi. Olay yerine giden ekipler 35 yaşında 1 erkeğin ensesinden silah ile vurulduğunu tespit etti” ifadelerini kullandı. Rodney, saldırı sonucu adamın hayatını kaybettiğini aktarırken, saldırganın kimliğinin henüz tespit edilemediğini açıkladı.

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