New York'ta bir kişi, kar fırtınasındaki mağdurları aracına alarak donmaktan kurtardı

ABD'de onlarca kişinin ölümüne sebep olan şiddetli soğuk ve kar fırtınası etkisini sürdürürken, fırtınanın en çok etkilediği bölgelerden olan New York'ta bir kişi, sokakta mahsur kalan 20'den fazla kişiyi arabasına alarak onları donmaktan kurtardı. Kimliği Jay Withey olarak tanımlanan New Yorklu vatandaş daha sonra arabasına aldığı mağdurları New York'un Erie ilçesindeki bir okula taşıdı. Okulun kamera kayıtlarını inceleyen polis tarafından yapılan açıklamada, fırtınada mahsur kalan vatandaşları okula taşıyan Withey'in okula girmek için okulun camını kırmak zorunda kaldığı ve bunun için özür dileyen bir not bıraktığı belirtildi.

Withey'nin eylemlerine tanık olan Cheektowaga Polis Departmanı onu "kahraman" olarak nitelendirdi ve eylemlerinden dolayı kendisine sosyal medyadan bir teşekkür mesajı yayınladı. Polis, insanların fırtına sırasında başkalarına yardım etmek için gösterdikleri özveriyi takdir ederek, "Bu harika insan grubu, birbirleriyle ilgilendi ve bir barınak buldu" ifadelerini kullandı.

Polis, Withey'in yol kenarında mahsur kalan 24 kişinin fırtınadan zarar görmesini engellediğini söyledi. Withey ve fırtınadan kurtardığı grup ertesi gün fırtına dinene kadar okulda kaldı. Okuldan ayrılmadan önce okula izinsiz giriş yaptığı için özür dileyen bir not bırakan Withey, notunda, "Okula zorla girdiğim için çok üzgünüm. Herkesi kurtarmak için bunu yapmak zorundaydım" dedi.

Cheektowaga Polisi, Withey'in notunu ve güvenlik kamerası görüntülerini paylaştıktan sonra halkın da yardımıyla 27 yaşındaki Jay Withey'i buldu. Polis Withey'nin eylemlerini kahramanca olarak nitelendirerek onu insanlar arasındaki topluluk duygusunun bir örneği olarak gösterdi.

Aylin Albayrak

