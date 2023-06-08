New York'ta hava kalitesi tehlikeli seviyeye ulaştı

Kanada'nın kuzeydoğu bölgelerinde haftalardır devam eden orman yangınlarının yol açtığı duman bulutu New York ve Pensilvanya'yı esir aldı. Yangınlar nedeniyle ABD'nin kuzeydoğu bölgesinde son 20 yıldır görülen en yoğun duman bulutunun oluştuğu açıklandı. ABD Ulusal Hava Durumu Servisi, New York'ta hava kalite indeksinin ülkede tehlikeli seviyeye ulaşarak 342 ölçüldüğünü açıkladı. Pensilvanya'da ise hava kalitesi indeksinin 400'ü aştığı bilgisi verildi.

New York Valisi Kathy Hochul, hava kalitesinin kötü olması nedeniyle eyalet genelinde 1 milyon ücretsiz maske dağıtılacağını açıkladı. Hava kalitesi tehlikesinin hafta sonuna kadar devam edeceği belirtilirken, ülkenin Doğu Yakası'ndaki okullarda spor aktiviteleri, gezi gibi açık hava etkinlikleri iptal edildi. Havanın solunum rahatsızlıklarına yol açabileceğini belirten yetkililer, bölge halkına evde kalmaları yönünde uyarılarda bulundu. Federal Havacılık İdaresi, oluşan sisin, hava sahasında görüş mesafesini azaltması nedeniyle New York ve Philadelphia şehirlerinde hava trafiğini yavaşlattığını açıkladı.

ABD Başkanı Biden'den açıklama

ABD Başkanı Joe Biden sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Tehlikeli hava kirliliğine maruz kalan Amerikan halkının, özellikle sağlık sorunları olanların, kendilerini ve ailelerini korumak için yetkilileri dinlemesi çok önemli" ifadelerini kullandı.

İngiliz aktris Jodie Comer, New York'ta gerçekleştirdiği şov sırasında nefes almakta güçlük çektiğini belirterek "Bu havada nefes alamıyorum" dedi. Sahneden yardımla inen aktris şova devam edemedi.

Kanada'nın kuzeydoğu bölgelerinde başlayan orman yangınlarında şuana kadar 3.8 milyon hektar alan küle dönerken, 120 bin insan ise evlerinden tahliye edildi. Kanada Kurumlararası Orman Yangını Merkezi (CIFFC), yangınların çoğunun Quebec'te olduğunu ve ülke genelinde 437 noktada orman yangınının devam ettiğini, 116 yangının ise kontrol altına alındığı belirtildi.

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