İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

New York'ta korkutan yangın

New York'ta korkutan yangın
New York'ta korkutan yangın

ABD’nin New York kentinde 5 katlı boş bir binada yangın çıktı. Yangın bölgede paniğe neden oldu.

New York’ta korkutan yangın - Tıkla İzle

ABD'nin New York kentinde bulunan Manhattan'daki East Village bölgesinde 5 katlı boş bir binanın sabah 05.00 sularında birinci katında yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek, binanın yanında bulunan Middle Collegiate Kilisesi'ne sıçradı. Yangın bölgede paniğe neden olurken, 100'den fazla itfaiyecinin yangına müdahalesi sürüyor. Yangının neden çıktığına veya herhangi birinin yaralanıp yaralanmadığı konusunda henüz açıklama yapılmadı.
Yangının çıktığı 5 katlı bina 20 Şubat'ta çıkan bir yangın nedeniyle boşaltılmıştı. Yangının sıçradığı kilise ise 1892'de inşa edilmiş ve Amerikan tarihindeki önemli tarihi yapılardan bir olarak görülüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.