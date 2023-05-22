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New York'ta Türkevine levyeli saldırı

New York'ta Türkevine levyeli saldırı
New York'ta Türkevine levyeli saldırı

ABD’nin New York kentinde Türkiye’nin New York Başkonsolosluğunun da içerinde bulunduğu Türkevi’ne levyeli saldırı gerçekleştirildi.

New York’ta Türkevine levyeli saldırı - Tıkla İzle

ABD'nin New York kentinde bulunan Türkevi saldırıya uğradı. Türkiye'nin New York Başkonsolosluğu ve Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği'nin de bulunduğu Türkevi'ne saldırı levye ile gerçekleştirildi. Camları kırılan Türkevi'ne saldırıyı gerçekleştiren henüz bilinmiyor. New York polisi olaya ilişkin soruşturma başlattı.

ABD'de yaşayan Türk vatandaşları, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için Cumartesi gününden bu yana Türkevin'de oy kullanıyor.

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