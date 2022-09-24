New York'taki BM Genel Merkezi önünde 'Ermenistan' protestosu

Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin 12-13 Eylül'de Azerbaycan sınırında gerçekleştirdiği provokasyonlara tepki sürüyor. ABD'de yaşayan Azerbaycanlılar, Ermenistan'ın provokasyonlarını protesto etmek amacıyla New York kentindeki Birleşmiş Milletler genel merkezi önünde eylem düzenledi. Azerbaycan ve Türkiye bayrakları taşıyan Azerbaycanlılar, Karabağ'da yaşananlara dair açtıkları pankartlarla BM'nin Ermenistan'a karşı sert önlemler almasını istedi. Ermenistan'ın saldırgan politikasına tepki gösteren Azerbaycanlılar, Erivan yönetiminin kalıcı barış için masaya oturmasını talep etti

Özgür Yorul - Ayten Mammadova

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