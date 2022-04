ABD'nin New York kentinde Brooklyn metro istasyonuna dün düzenlenen silahlı saldırıda 10'u silahla olmak üzere en az 23 kişi yaralanmıştı. New York Polis Departmanı'nın (NYPD) saldırının şüphelisi olarak ilan ettiği 62 yaşındaki Frank James'in New York'taki East Village bölgesinde yakalandığı bildirildi. NYPD ve diğer yetkililer tarafından konuyla ilgili basın toplantısı düzenleneceği ifade edildi.

