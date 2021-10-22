New York'taki Türkevi'nin önünde şüpheli paket alarmı

New York'ta BM binası yakınında bulunan Türk Evi'nin önüne bırakılan şüpheli paket yetkilileri alarma geçirdi. Şüpheli paket ihbarı üzerine olay yerine gelen New York polisi, BM binasının da bulunduğu 1. Cadde'yi (First Avenue) trafiğe kapattı. Polis, önlem olarak binanın etrafındaki 2 blokluk bir alanı temizledi. Bomba imha ekiplerinin yaptığı ilk incelemelere göre, şüpheli paketin içinde kırmızı gül olduğu belirtildi.

Güller tespit edildikten sonra her şey normale döndü

New York'ta Türkevi'nin önüne bırakılan şüpheli paket tehdidinin ortadan kalkmasının ardından bölgede polis kordonu kaldırılırken, Birleşmiş Milletler (BM) binasının da bulunduğu 1. Cadde yeniden trafiğe açıldı.

New York'ta BM binası yakınında bulunan Türk Evi'nin önüne bırakılan şüpheli paket yetkilileri alarma geçirmişti. Şüpheli paketin içinde kırmızı güller olduğunun tespit edilmesinin ardından bölgede her şey normale döndü. Söz konusu bölgede polis kordonu kaldırılırken, BM binasının da bulunduğu 1. Cadde (First Avenue) yeniden trafiğe açıldı. Caddeden çok sayıda araç geçtiği görüldü.

Akasya Yaşaroğlu