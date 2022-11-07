New York'taki yangında 2'si ağır 43 kişi yaralandı

New York'un Manhattan ilçesinde hafta sonu yüksek katlı bir binanın 20'nci katında yangın çıktı. New York İtfaiye sözcüsü Frank Dwyer yaptığı açıklamada, aralarında itfaiyecilerin de bulunduğu toplam 43 kişinin yaralandığını, yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğunu söyledi.

Cumartesi günü yerel saatle 10.24'te başlayan yangının onlarca itfaiyecinin müdahalesi sonucu bir saat içinde kontrol altına alındığı belirtildi. Yangın çıkan katta mahsur kalan 2 kişiden biri itfaiye erleri tarafından halat yardımıyla kurtarıldı. Kızıl Haç'tan yapılan açıklamada yangın nedeniyle yerinden edilmiş iki kişiye geçici barınma sağlanacağı ve bir miktar maddi yardım yapılacağı ifade edildi.

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