New York'u sel vurdu, metro istasyonları su altında kaldı

Elsa tropikal fırtınası, ABD'de etkisini sürdürüyor. New York'ta etkili olan şiddetli yağış, seli beraberinde getirdi. Otoyollar, sokaklar, alt geçitler ve metro istasyonları su altında kalırken, hayat durma noktasına geldi.

Manhattan metrosunda su seviyesi yolcuların beline kadar ulaştı. Bir yolcu çareyi çöp torbası giymekte buldu. Kent genelindeki istasyonların tavanından akan sular da yolculara geçit vermezken, yetkililer "istasyonlara girmeyin" uyarısında bulundu.

New Jersey'de de şiddetli fırtına etkili oldu

New Jersey eyaletinde etkili olan şiddetli fırtına ağaçları ve elektrik hatlarını devirdi. Bir evin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, fırtınanın etraftaki eşyaları savurduğu görüldü. Eyaletin bazı noktalarında da dolu yağdığı kameraya yansıdı.