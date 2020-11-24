İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

New York'un ilk Afro-Amerikan belediye başkanı hayatını kaybetti

New York'un ilk Afro-Amerikan belediye başkanı hayatını kaybetti
New York'un ilk Afro-Amerikan belediye başkanı hayatını kaybetti

ABD’nin New York kentinin ilk Afro-Amerikan Belediye Başkanı David Dinkins, 93 yaşında hayatını kaybetti.

ABD'nin New York kentinin ilk Afro-Amerikan Belediye Başkanı David Dinkins'in dün akşam saatlerinde Manhattan'daki rezidansında hayatını kaybettiği açıklandı. New York polisi tarafından yapılan açıklamada, Dinkins'in nefes almakta güçlük çektiğine dair isimsiz bir ihbar alındığı kaydedildi.

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio da Dinkins'in ölüm haberini doğruladı.

Dinkins, 1990-1993 yılları arasında New York'un 106. Belediye Başkanı olarak görev yapmıştı. Dinkins, 1927 yılında New Jersey'de dünyaya gelmişti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.