Neymar, bugün mahkemede ifade verdi

Brezilyalı futbolcu Neymar, 2013 yılında Brezilya'nın Santos Kulübü'nden, İspanya'nın Barcelona Kulübü'ne transferinde usulsüzlük ve yolsuzluk yapıldığı suçlamalarıyla ilgili yargılandığı davada ifade verdi. Neymar'ın 2009'da transfer haklarının yüzde 40'ını satın alan ve futbolcunun Barcelona'ya transferinde kendisine karşılık gelen gerçek tutarı almadığını iddia eden DIS Grubu'nun açtığı davada Neymar, babası Neymar da Silva Santos ve annesi Nadine Golcalves ile eski Barcelona kulüp başkanlarından Sandro Rosell ile Josep Maria Bartomeu, Santos'un eski yöneticilerinden Odilio Rodrigues davalı olarak yargılanıyor.

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