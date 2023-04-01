Nicolo Zaniolo gol sayısını 2'ye çıkardı

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray, Nef Stadyumu'nda mücadele ettiği Adana Demirspor'u 2-0 mağlup etti. Mücadelenin 90+8. dakikasında sarı-kırmızılıların kazandığı penaltıda topun başına geçen İtalyan futbolcu Nicolo Zaniolo meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skoru 2-0 yaptı. 23 yaşındaki futbolcu böylece Kasımpaşa maçının ardından Galatasaray'daki ikinci gol sevincini yaşadı.

Müsabakaya yedek başlayan İtalyan futbolcu, 65. dakikada Dries Mertens'in yerine oyuna dahil oldu.

İkinci transfer döneminde Roma'dan transfer olan Nicolo Zaniolo, Adana Demirspor maçıyla Galatasaray'daki 3. resmi maçını oynadı.

Oğuzhan Ort

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