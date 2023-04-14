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Nicolo Zaniolo gol sayısını 3'e çıkardı

Nicolo Zaniolo gol sayısını 3'e çıkardı
Nicolo Zaniolo gol sayısını 3'e çıkardı

Galatasaray’ın İtalyan futbolcusu Nicolo Zaniolo, Kayserispor maçında attığı golle sarı-kırmızılı forma ile 3. golünü kaydetti.

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray sahasında karşılaştığı Kayserispor'u 6-0 yenerken, sarı-kırmızılıların 6. golünü Nicolo Zaniolo kaydetti. Müsabakanın 71. dakikasında uzun topta defansın arkasına sarkan Zaniolo, ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı sert vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı.
İkinci transfer döneminde takıma katılan 23 yaşındaki futbolcu, 4. lig maçında 3. kez rakip fileleri havalandırdı.
Karşılaşmaya yedek başlayan İtalyan futbolcu, 65. dakikada Milot Rashica'nın yerine oyuna girdi.

Oğuzhan Ort

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