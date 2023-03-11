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Nicolo Zaniolo ilk resmi maçında golünü attı

Nicolo Zaniolo ilk resmi maçında golünü attı
Nicolo Zaniolo ilk resmi maçında golünü attı

Galatasaray’ın yeni transferi İtalyan futbolcu Nicolo Zaniolo, Kasımpaşa karşılaşmasıyla sarı-kırmızılı formayla ilk resmi maçında rakip fileleri havalandırdı.

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray evinde Kasımpaşa ile karşılaştı. Sarı-kırmızılıların Roma'dan kadrosuna kattığı İtalyan futbolcu Nicolo Zaniolo mücadeleye yedeklerde başladı. Zaniolo müsabakanın ikinci yarısında Yunus Akgün'ün yerine oyuna dahil oldu ve ilk resmi maçını oynadı. Müsabakanın 57. dakikasında sahneye çıkan 23 yaşındaki futbolcu, rakip fileleri havalandırdı ve takımını 1-0 öne geçirdi.
Zaniolo'nun golünden sonra depremde hayatını kaybeden 17 yaşındaki Galatasaray taraftarı Muhammed Emin Özkan unutulmadı ve adı anons edildi. Zaniolo, Muhammed Emin'in anısına 17 numarayı tercih etmişti.

Oğuzhan Ort
 

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