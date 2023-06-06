Niğde şantiye alanına döndü

Baharın gelmesi ile çalışmalarını hızlandıran belediye ekipleri altyapı ve üstyapı ihtiyacı olan yerlerde çalışmalarını sürdürüyor. Şehrin dört bir yanını şantiye alanına çeviren Niğde Belediyesi güzel ve yaşanabilir bir Niğde için aralıksız çalışıyor. Niğde Belediyesi tarafından Bor yoluna alternatif olarak açılan 30 metrelik yolda üst yapı çalışmaları devam ediyor. Ekipler yolun en kısa zamanda tamamlanması için hummalı bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Bor yoluna alternatif olacak ve hafif raylı sistemin alt yapısını oluşturacak olan 30 metrelik yol çalışmasının devam ettiğini ifade eden Başkan Özdemir; “Hem yeni kavşaklarla hem yeni yollarla hem de üst ve altgeçitlerimizle şehrimizi en güzel şekilde donatmaya devam ediyoruz.” dedi.

Niğde Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Ata Sanayi mevkiinde asfalt serim çalışmaları devam ediyor. Halihazırda büyük bir kısmı tamamlanan asfalt serim işlemleri önümüzdeki günlerde tamamlanacak. Belediye ekipleri tarafından Ege Sokak'ta altyapı çalışmaları da tamamlanarak üstyapı çalışmalarına geçildi. Çalışmalarla ilgili açıklama yapan Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir; “Bizim çalışmalarımızdaki ana felsefemiz uzun yıllar kullanılacak bir hizmeti ortaya koymaktır. Bizce altyapı hizmetleri üstyapı hizmetlerinin olmazsa olmazıdır. Ekiplerimiz bir bölgeye girdikleri vakit orada en ince ile çalışmalarını gerçekleştirirler. İnşallah şehrimizin her noktasında bu çalışmalarımız devam edecek" ifadelerini kullandı.

Niğde Belediyesi kent estetiğine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürürken kentin siluetini değiştirmeye devam ediyor. Bu minvalde şehrin en işlek noktalarından birisi olan Hastaneler caddesi yapılan çalışmalarla yepyeni bir görünüme kavuştu. “Hastaneler caddemizi çok güzel bir peyzajla boydan boya renklendirdik “diyen Başkan Özdemir; “Şehrimizin güzel bir görünüme kavuşması için çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz inşallah” dedi.

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