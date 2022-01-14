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Niğde'de 2 aktif öğretmen FETÖ'den gözaltına alındı

Niğde'de 2 aktif öğretmen FETÖ'den gözaltına alındı
Niğde'de 2 aktif öğretmen FETÖ'den gözaltına alındı

Niğde'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) ‘bölge talebe ve üniversite mesulü’ olduğu iddiasıyla 2 aktif öğrenmen yakalandı.

Niğde'de 2 aktif öğretmen FETÖ'den gözaltına alındı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, silahlı terör örgütüne üye olmak ve örgüt içerisinde 'bölge talebe mesulü' olarak faaliyet yürütmek suçundan soruşturma başlatılan aktif öğretmen Ş.D'nin yakalanması çalışma başlattı. Ekipler, Ş.D.'yi Aşağı Kayabaşı Mahallesi'ndeki evine düzenlediği operasyonla gözaltına aldı.

Ş.D.; emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Diğer yandan valilikten yapılan açıklamaya göre ise, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, 12 Ocak'ta örgütün 'bölge üniversite mesulü' olduğu iddia edilen M.D de gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinden ardından adliyeye sevk edilen M.D, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yasin Esen
 

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