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Niğde'de 33 yaşındaki esnaf dükkanında vurularak öldürüldü

Niğde'de 33 yaşındaki esnaf dükkanında vurularak öldürüldü
Niğde'de 33 yaşındaki esnaf dükkanında vurularak öldürüldü

Niğde’de sebebi henüz belli olmayan nedenle çıkan tartışma sonucu silahla yaralanan 33 yaşındaki Bilal D. hayatını kaybetti.

Niğde’de 33 yaşındaki esnaf dükkanında vurularak öldürüldü - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, olay, Niğde Eski Sanayi sitesi Çıraklık okulu yanında meydana geldi. Demirci dükkanına gelen O.A. ve K.A. iddiaya göre Bilal D.'ye silahla ateş etti. Boynundan yaralanan Bilal D. için komşu esnaflar hemen 112 Acil Servisi arayarak ambulans istedi. Sağlık ekipleri yaralı Bilal D.'yi alarak Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırdı. Ağır yaralanan Bilal D. yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis ekipleri Bilal D.'yi vurduktan sonra olay yerinden firar eden ve kardeş olduğu öğrenilen zanlılardan K.A.'yı kısa süre sonra yakalarken O.A. ise aranıyor.

Yasin Esen
 

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