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Niğde'de 4 katlı binada patlama: 2 yaralı

Niğde'de 4 katlı binada patlama: 2 yaralı
Niğde'de 4 katlı binada patlama: 2 yaralı

Niğde’de 4 katlı bir apartmanın 1. katında tüpten sızan gazdan meydana gelen patlamada 2 kişi yaralandı.

Niğde’de 4 katlı binada patlama: 2 yaralı - Tıkla İzle

Merkez Efendibey Mahallesinde bulunan 4 katlı bir apartmanın 1. katında iddiaya göre C.A. ve K.Ö.'nün yemek yaptığı sırada mutfak tüpünden sızan gaz patladı.

Komşuların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri; yaralanan C.A. ve K.Ö.'yü ambulansla Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Patlamadan dolayı dairenin kapı ve pencereleri parçalanırken, ikamette maddi hasar meydana geldi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yasin Esen
 

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