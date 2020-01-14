Niğde'de bir evde çıkan yangında 4 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

İlçeye bağlı Hacıbekirli köyündeki Murat Subaşı'na ait iki katlı evde mangaldan sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle yangın çıktı. Alevleri fark eden komşuların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında ilk belirlemelere göre 2 kadın ve 2 çocuk hayatını kaybetti.

Yangın nedeniyle göçük altında kalan Necati Doğan (5), Mukaddes Subaşı (51), Fadime Doğan (26) ve Murat Muhammet Doğan'ı (2) arama çalışmaları devam ediyor.





Yaralanan Murat Subaşı (50) Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.Pencereden atlayan Necati Doğan (54) ve Nuray Doğan'ın (51) tedavileri olay yerine gelen ambulanslarda yapıldı.Ulukışla Kaymakamı Osman Şahin gazetecilere yaptığı açıklamada, gece 00.30 civarlarında yangın sebebiyle üzücü bir hadise meydana geldiğini söyledi.Olayın meydana geldiği andan itibaren AFAD ve itfaiye ekiplerinin olay yerine hemen intikal ettiğini belirten Şahin, şunları söyledi: "Ekiplerimiz gerekli müdahaleleri yaptı. İlk alınan bilgilere evde 7 kişi mevcut. 7 kişiden 2'si camdan atlayarak kendini kurtarmıştır. Bir kişi Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. evde 4 kişi göçük altında kaldı. AFAD ekiplerimiz özverili bir şekilde çalışmalarını sürdürmektedir. Gelişmeler oldukça bilgilendireceğiz. İlk bilgilere göre enkaz altında kalanların ikisinin kadın ikisinin de çocuk olduğu yönündedir. AFAD ve itfaiye ekiplerimiz yaralıların kurtarılması ve göçük altında kalana vatandaşların kurtarılması için çalışmalarını özverili bir şekilde devam ettirmektedir."Şahin, yangının ilk belirlemelere göre girişteki mangalda yanan ateşin kapıya sirayet ettiği oradan da eve sıçradığı yönünde olduğunu ifade ederek, yangın kapıda çıktığı için vatandaşların dışarıya çıkamadığını aktardı.