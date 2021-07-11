Niğde'de feci kaza! 2 kişi hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, kaza Bor ilçesi Harım Mahallesi'nde gece meydana geldi. Sait Burhan Buldak (25) yönetimindeki motosiklet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjde bulunan ağaca çarptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Sait Burhan Buldak (25), Metin Özçelik (26) ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen 2 genç kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.