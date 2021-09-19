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Niğde'de genç adam ölü bulundu

Niğde'de genç adam ölü bulundu
Niğde'de genç adam ölü bulundu

Niğde'de 21 yaşındaki genç, elma bahçesinde ölü bulundu.

Niğde’de genç adam ölü bulundu - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Amas Yolu Koru Sokak yakınlarında bir elma bahçesinde hareketsiz bir kişinin yattığını gören vatandaş durumu yetkililere bildirdi. Bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yerde hareketsiz yatan 21 yaşındaki İbrahim Önemli'nin öldüğünü belirledi. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından talihsiz gencin cansız bedeni Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Gencin ölüm sebebi yapılacak otopsinin sonrası netlik kazanacak.

Yasin Esen
 

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